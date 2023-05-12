الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات للحظة تنفيذ عمليات اغتيال قال إنها استهدفت قياديا في "سرايا القدس"

نشر الجيش الإسرائيلي لقطات فيديو للحظة تنفيذ عملية اغتيال قال إنها استهدفت القيادي في سرايا القدس ومسؤول العمليات إياد الحسني (أبو انس) بالإضافة للقيادي محمد عبدالعال.

وبث الجيش الإسرائيلي صورة على حسابه في تلغرام صورة لرئيس الأركان هرتسي هاليفي في قاعدة استخبارية في الجنوب وهو يشرف على عملية اغتيال إياد الحسني.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن عملية الاغتيال جرت في حي النصر وسط غزة.

واستهدف الطيران الإسرائيلي الشقة بعدد من الصواريخ ما أدى إلى مقتل القياديين في السرايا وإصابة 10 أشخاص بجروح.

وأكدت المصادر الطبية أن بين الجرحى أطفال ونساء.

وأكدت وسائل أعلام إسرائيلية أن هجوما دقيقا للغاية بطائرة "أوربيرتر" استهدف الشقة.

يتبع..