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السعودية: تنفيذ كامل الإجلاء الإنساني لمواطنينا ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان

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السعودية: تنفيذ كامل الإجلاء الإنساني لمواطنينا ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان
Globallookpress
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أعلنت المملكة العربية السعودية تنفيذ كامل عمليات الإجلاء الإنساني لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان والتي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن تلك التوجيهات كانت استجابة للطلبات التي تلقتها المملكة من العديد من دول العالم.

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ولفتت إلى أن عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها المملكة شملت، 8455 شخصا (404 مواطنين، و8051 شخصا ينتمون إلى 110 جنسيات)، حيث تم إجلاؤهم بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية الملكية السعودية وطائرات القوات الجوية الملكية السعودية.

هذا وقد ساعدت المملكة دولا شقيقة وصديقة في عمليات إجلاء 11.184 شخصا من رعاياها إلى المملكة ومن ثم إلى أوطانهم، وقدمت لهم كامل الرعاية والمتابعة طوال عمليات الإجلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها ووجودهم فيها وحتى مغادرتهم لها.

وبهذه المناسبة، عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن شكر حكومة المملكة للأشقاء في جمهورية السودان على التعاون في تسهيل عمليات الإجلاء، كما تقدّمت بالشكر لجميع حكومات الدول الشقيقة والصديقة التي تابعت شؤون رعاياها الذين تم إجلاؤهم من الأراضي السودانية، وتعاونت في إنهاء الإجراءات المُتعلقة بعودتهم إلى أوطانهم.

المصدر: واس

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