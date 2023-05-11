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تبون يتلقى دعوة من الملك السعودي للمشاركة في قمة الجامعة العربية

أخبار العالم العربي

تبون يتلقى دعوة من الملك السعودي للمشاركة في قمة الجامعة العربية
RT
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تلقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الخميس،رسالة دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في الدورة الـ32 لقمة جامعة الدول العربية بجدة في 19 مايو الجاري

وقام وزير الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف، بتسلم رسالة الدعوة خلال استقباله اليوم بمقر الوزارة، سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري.

يذكر أن الجزائر احتضنت القمة الأخيرة لجامعة الدول العربية في نوفمبر 2022، بعد أن تأجلت لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا.

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المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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