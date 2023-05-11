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رشقة صاروخية من غزة تستهدف مدنا إسرائيلية بينها تل أبيب والرملة والسهل الداخلي

إسرائيل تغتال القيادي في "سرايا القدس" أحمد أبو دقة بغارة استهدفت منزلا في خانيونس (فيديو+ صورة)

أخبار العالم العربي

إسرائيل تغتال القيادي في
AFP
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استهدفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية اليوم الخميس منزلا بمنطقة بني سهيلا في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل قيادي بارز بحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين وإصابة آخرين.

وأفاد مراسلنا بأن القوات الإسرائيلية اغتالت القائد أحمد أبو دقة "أبو حمزة"، أحد أبرز قيادات "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الاسلامي"، في المنزل المستهدف بمدينة خانيونس.

إسرائيل تغتال القيادي في

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن إحصائية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، جاءت كالآتي: "26 شهيدا، و84 إصابة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي".

المصدر: RT

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