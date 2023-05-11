مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تدعو إلى وقف "إراقة الدماء" في غزة

دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن إلى وضع حد لأعمال العنف بين إسرائيل وفصائل مسلحة في غزة بعد ثلاثة أيام من تبادل إطلاق النار.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عقب محادثات مع نظرائها في برلين إن "إراقة الدماء يجب أن تتوقف الآن".

بدوره قال نظيرها الأردني أيمن الصفدي إن "التطورات السلبية يجب أن تتوقف، يتعين إعادة إحياء السلام".

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في وقت سابق اليوم الخميس، أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي، بلغت 25 شهيدا، و 76 إصابة".

تسببت صواريخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة بإلحاق أضرار بممتلكات وسيارات في جنوب إسرائيل.

وتضرر سقف إحدى المدارس اليهودية في مدينة نتيفوت، فيما أخمد رجال الإطفاء حريقا اندلع في موقع تضرر فيه منزل وسيارة في عسقلان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض 153 صاروخا من أصل 469 أطلقت من قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء.

المصدر: "أ ف ب" + RT