رئيس الأركان السوري: إيران وسوريا قادرتان على الإسهام في تسريع تغيير النظام العالمي

أكد رئيس أركان الجيش السوري الفريق الركن عبد الكريم محمود إبراهيم، أنه بالعلاقات الجيدة مع إيران والمتغيرات باتجاه نظام عالمي جديد، بوسع البلدين الإسهام في تسريع هذا التحوّل.

وقال إبراهيم خلال اللقاء مع رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري يوم الأربعاء: "لدينا علاقات ودّية وجيّدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالنظر إلى المتغيرات الموجودة في اتجاه إنشاء نظام عالمي جديد ودحر هيمنة الدول الإمبريالية، فإن بإمكاننا من خلال هذا التعاون أن نسرع في حصول هذا التغيير في النظام الجديد".

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وأضاف: "أنا سعيد جدا بوجودي في جمهورية إيران الإسلامية، وخاصة بين إخواني في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية... وتم في هذا الاجتماع مناقشة القضايا التي تهم الطرفين وتبادل الآراء حولها ونحن لدينا منذ القدم تعاون مع جمهورية إيران الإسلامية بما يخدم مصالح البلدين وسنواصل هذا التعاون".

وقال: "نواصل تعزيز علاقاتنا دائما مع الدول التي تسعى إلى خلق علاقات جوار جيدة والحفاظ عليها".

المصدر: وكالة فارس