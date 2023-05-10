العراق.. ائتلاف "إدارة الدولة" يحدد الـ17 من الشهر الحالي موعدا أوليا للتصويت على الموازنة المالية

حدد ائتلاف "إدارة الدولة" في العراق، اليوم الأربعاء، السابع عشر من الشهر الحالي موعدا أوليا للتصويت على الموازنة المالية.

وذكر بيان للائتلاف أنه "عقد اجتماعه الدوري برئاسة عمار الحكيم وحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا المواد المدرجة على جدول الأعمال في الشأنين الحكومي والنيابي ومشاريع الخدمات التي يمكن لحكومة الخدمة الوطنية تقديمها في المرحلة الحالية".

وأشار البيان إلى أن "الائتلاف حدد يوم السابع عشر من الشهر الجاري موعدا أوليا للتصويت على الموازنة بعد الأخذ بكل الملاحظات وإعادة صياغتها بما يتفق مع البرنامج الحكومي".

ودعا الحاضرون إلى تهيئة كل المستلزمات لإتمامها في الموعد المحدد لها نهاية هذا العام، وفقا للبيان.



المصدر: RT