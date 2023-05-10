خبير يتحدث لـRT عن تنبؤات كارثية من الفضاء لمصر

كشف أستاذ هندسة المعادن والبيئة مدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية الأردنية أحمد ملاعبة، أن هناك تنبؤات من وكالات الفضاء ومن الدراسات البيئية بأن مصر قد تقبل على مجاعة.

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وأوضح في تصريحات لـRT أن هذا الأمر لسببين أولا نقص المياه وحجبها بالسدود، ثانيا الزيادة السكانية من 700 ألف إلى مليون شخص سنويا، وهذا بحاجة إلى حلول سريعة من الدبوماسية المصرية التي تعمل بشكل نشيط وقادرة على أخذ حقها من أثيوبيا.

وشدد الدكتور أحمد ملاعبة في تصريحات خاصة RT على أن مصر قوة إقليمية لا يمكن أن يستهان بها، وأثيوبيا يجب أن تأخذ هذا في الحسبان.

وأكد على أنه يجب على مصر وعلماء مصر الذين يملكون خبرة كبيرة، أن يبدأوا في مشروعات تحلية مياه البحر بإقامة محطات تحلية على طول مساحة ما بين 5 إلى 10 ملايين كيلو متر مربع، حيث أن مصر مشاطئة للبحر المتوسط من ليبيا وحتى سيناء وجنوب فلسطين فلديها شواطىء طويلة جدا على البحر المتوسط، والتي يجب أن تشهد بناء محطات تحلية عليها ونقلها إلى وسط مصر، وتوفير خزانات لحماية مصر من أي مجاعة بسبب أزمة سد النهضة.

وأشار إلى أن مصر بدأت في مشروعات التحلية، ولكن الأمر يحتاج إلى مشروع عملاق، حتى تستطيع أن تضمن بقاء الماء وعدم عطش الأرض، والمواطن والشعب المصري الذي هو في الأساس الأهم في هذا الأمر.

وأوضح أن مصر يمكنها تجاوز أزمة سد النهضة، ولكن يجب في الوقت نفسه لا يوجد أي مجال للتساهل في حقوقها المائية.

المصدر: RT