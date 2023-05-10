أكاديمي سعودي يستشهد بشعر للمتنبي لوصف أحداث المنطقة

علق الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، على مجريات الأحداث الحالية في المنطقة، مستشهدا ببيت للشاعر أبو الطيب المتنبي.

وكتب الحمد في تغريدة على "تويتر": "رحم الله أبا الطيب المتنبي وهو القائل: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد"، معتبرا أن "هذا البيت يعبر عن منطق الأمور ومجريات الأحداث في المنطقة اليوم، والحر حائر في لجة هذه الأحداث".

رحم الله أبا الطيب المتنبي وهو القائل:

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى

عدوا له ما من صداقته بد..

إذ يبدو أن هذا البيت يعبر عن منطق الأمور ومجريات الأحداث في المنطقة اليوم، والحر حائر في لجة هذه الأحداث.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) May 10, 2023

وسبق للحمد أن حذر مما وصفه بـ"ثالوث آخر" يدمر المجتمعات خاصة في الدول العربية والإسلامية، من بينها حكم العسكر، قائلا بتغريدة سابقة: "تعلمنا في الصغر أن الفقر والجهل والمرض، هو الثالوث المدنس الذي يدمر المجتمعات، وهذا صحيح، ولكن ظهر بجانب هذا الثالوث، وربما بسببه، ثالوث آخر، وخاصة في عالم العرب والمسلمين".

وأوضح: "هو ثالوث إدارة العسكر للمجتمع، وهيمنة الخطاب الديني المتطرف، ومعيار الولاء دون الكفاءة". وأضاف: "إذا سادت هذه الأوبئة الثلاثة أو أحدها، ظهر الفساد في البر والبحر واستفحل. وإذا استفحل الفساد كان ذلك إيذانا بانهيار المجتمعات، بل وكل شيء".

المصدر: وكالات