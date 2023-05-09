البيئة العراقية تنفي حدوث أي تلوث إشعاعي في قاعة نينوى التابعة لمطار بغداد الدولي

نفت وزارة البيئة العراقية ما أشيع من أنباء عن حدوث تلوث إشعاعي في قاعة نينوى التابعة لمطار بغداد الدولي.

وأكد مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع، صباح الحسيني، أن قاعة نينوى في مطار بغداد الدولي لا يوجد فيها أي مؤشرات لتلوث إشعاعي بعد دراسة تقارير الفرق الفنية التفتيشية التابعة لقسم الرقابة الإشعاعية في المركز .

مشيرا إلى قيام فرق المركز بإجراء المسح الإشعاعي الموقعي باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات العاملة في مجال المسح والكشف الإشعاعي وكانت نتائج القياسات الموقعية خالية من أي مؤشر لتلوث اشعاعي .

وشدد الحسيني على ضرورة أن تتوخى القنوات ووكالات الأنباء والمؤسسات الاعلامية من نقل وتداول الأخبار والمعلومات غير المؤكدة لحين التأكد من صحتها من الجهات المختصة لعدم إثارة الفزع بين صفوف المواطنين وأخذ المعلومات من الجهات المخولة والرسمية في المؤسسات الحكومية.

المصدر:RT