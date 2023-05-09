شرطة دبي تضبط 47% من المتهمين في قضايا مخدرات على مستوى الإمارات

أظهرت إحصاءات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، ضبط 47% من المتهمين في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على مستوى الإمارات، في الربع الأول من العام.

وأفادت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأنها ضبطت 238 كيلوغراما من المخدرات و6 ملايين من الأقراص المخدرة في الربع الأول من العام الجاري، ما يمثل 36% من الكميات المضبوطة على مستوى الدولة، وتنوعت المخدرات بين كوكايين وهيروين وكريستال وأفيون وماريخوانا وحشيش، إضافة إلى الأقراص المخدرة.

كما أظهرت الإحصائيات مساهمة شرطة دبي في مد عدة مختلفة بـ 65 معلومة مهمة خلال الربع الأول من العام الجاري، ما أدى إلى القبض على 65 متهما، وضبط 842 كيلوغراما من المخدرات، تنوعت بين القات والكوكايين والماريخوانا والهيروين، مؤكدة أن قضية المخدرات عابرة للحدود وتستلزم تعاونا دوليا لمكافحتها والقضاء عليها.

كما نجحت الإدارة خلال الفترة نفسها، في رصد وحجب 208 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج للمخدرات، ما تشكل نسبة 28% على مستوى الدولة.

المصدر: وام