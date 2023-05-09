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بينهم 4 أطفال.. ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف غزة فجر الثلاثاء

أخبار العالم العربي

بينهم 4 أطفال.. ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف غزة فجر الثلاثاء
RT
بينهم 4 أطفال.. ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف غزة فجر الثلاثاء
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أعلنت وزارة الصحة بغزة أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف القطاع منذ فجر الثلاثاء، بلغ 15 قتيلا بينهم 4 أطفال و4 سيدات.

وأوضحت أن عدد الإصابات وصل إلى 22 من بينهم 3 أطفال و7 سيدات، مشيرة إلى أن عددا من الجرحى لازالت حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.

وقامت الطائرات الإسرائيلية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، باغتيال قادة من حركة الجهاد عبر قصف شقق سكنية في مدينة غزة ومدينة رفح جنوب القطاع.

المصدر: RT

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