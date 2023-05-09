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مصر تدين إسرائيل وتحذرها من تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة

أخبار العالم العربي

مصر تدين إسرائيل وتحذرها من تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة
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أدانت مصر في بيان شديد اللهجة صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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إدانات للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
إدانات للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأدانت مصر قيام القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة مما أسفر عن 13 ضحية و20 مصابا حتى الآن، من ضمنهم مدنيون من النساء والأطفال، واقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وآخرها نابلس.

وأكد البيان "رفض مصر الكامل مثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في اجتماعي شرم الشيخ والعقبة، بهدف تهيئة المناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام".

المصدر: RT

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