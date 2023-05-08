فيديو مؤثر للشيخ السعودي محمد خليل القارئ يُقرئ طلبته وهو على فراش الموت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا للشيخ السعودي الراحل محمد خليل القارئ، يُقرئ طلبته وهو على فراش الموت في المستشفى.

وقال أحد الحسابات: "الشيخ محمد خليل القاري يُقرئ طلبته وهو على فراش المرض في المستشفى لمدة 3-4 أشهر، وقبل وفاته بيوم واحد ختم عليه خمسةٌ من طلابه وأجازهم".

وتوفى يوم الاثنين، الشيخ محمد خليل القارئ الإمام المكلف بصلاتي التراويح والتهجد سابقًا بالمسجد النبوي الشريف ومسجد قباء بعد معاناة مع المرض.

والشيخ محمد خليل هو ابن المقرئ الشيخ خليل بن عبد الرحمن القارئ، تولى الإمامة بمسجد قباء، وكُلف في عامي 1437هـ و1438 هـ (2016 و2017) بالعمل إماما بالمسجد النبوي في صلاتي التراويح والتهجد.

ويعد الشيخ محمد خليل من الأئمة الذين ارتبطت أصواتهم بالمدينة المنورة، وذلك من خلال قراءته الحجازية بصوته الرخيم الشجي، حيث صلى محمد خليل قارئ بالمصلين في مسجد قباء صلاتي التراويح والتهجد أعواما عدة برفقة الشيخ الراحل محمد أيوب، والشيخ أحمد الحذيفي، قبل أن يتم تكليفه إماما لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي عامي 1437 و1438هـ (2016 و2017)، وفقا لصحيفة "عكاظ".

وفي يناير الماضي، نقل الشيخ إلى العناية المركزة إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأثار نبأ وفاته، حالة من الحزن بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين نعوه بعبارات مؤثرة.

انتقل إلى رحمة الله الشيخ #محمد_خليل_القارئ إمام المسجد النبوي سابقاً صباح هذا اليوم 18 شوال 1444هـ



توفي عند الساعة الثانية من صباح اليوم الاثنين 18 شوال 1444هـ

وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد النبوي.https://t.co/7fYa5T4H1Ppic.twitter.com/j1i7AJlD8x — قناةُ الحرمين (@Hara_Main) May 8, 2023

المصدر: موقع "تواصل" السعودي + صحيفة "عكاظ"