مراسلنا: الزوارق الإسرائيلية تفتح النيران بشكل عنيف صوب مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة

أفاد مراسل RT مساء يوم الاثنين، بأن زوارق حربية إسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل عنيف صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتستهدف البحرية الإسرائيلية مراكب الصيادين في البحر قبالة شواطئ قطاع غزة باستمرار، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم على مدار الأعوام الماضية بالإضافة إلى تدمير قواربهم ومعداتهم.

ويأتي هذا ضمن سياسة تهدف للتضييق أكثر على أهالي القطاع، وتشديد قبضة الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 15 عاما.

كما تتخذ تل أبيب من مساحة الصيد ورقة ضغط وابتزاز سياسي، فما تنفك تُعلن توسعتها بضعة أميال بحرية حتى تعود لتقليصها، الأمر الذي يتسبب بأزمات حادة في عمل الصيادين.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية