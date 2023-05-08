الجزائر.. رئيس أركان الجيش يحذر من محاولات إغراق البلاد بالمخدرات

حذر رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، من محاولات إغراق الجزائر بالمخدرات.

وقال شنقريحة في كلمته أمام إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الثالثة في بشار، إنها محاولات خسيسة لإغراق الجزائر بالمخدرات.

وحث رئيس أركان الجيش كافة الفاعلين في الساحة الوطنية على المشاركة في المعركة ضد هذه الآفة الخطيرة.

كما أكد أن الجيش الجزائري أصبح جيشا محترفا بكل ما تعنيه عبارات الاحتراف من معاني ودلالات بفضل الحرص الدائم على الحفاظ على الجاهزية العملياتية في أعلى مستوياتها والتحضير والتدريب الجيدين للقوات المسلحة.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية