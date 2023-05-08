هل ينهار سد النهضة؟.. خبير يكشف لـRT تفاصيل هامة

أكد أستاذ هندسة المعادن والجيولوجيا مدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية الأردنية، أحمد ملاعبة، أنه من المتوقع أن يحدث المزيد من الزلزال في إفريقيا.

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وأشار في تصريحات لـRT إلى أن هذه الزلازل لن تصل إلى أعلى من 7 درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن سد النهضة مقاوم للزلازل التي تبلغ قوتها ما بين 7 و8 درجات على مقياس ريختر.



وأضاف الملاعبة أن حجم المياه في سد النهضة ما زال بالقليل، مشيرا إلى ان أديس أبابا بدأت في الملء الرابع للسد، مشيرا إلى أن الملء الأول كان 5.5 مليار متر مكعب من المياه والثاني 3.5 مليار متر مكعب والثالث 3 مليار متر مكعب، وبالتالي فأن حجم المياه بالسد وصلت إلى من 12إلى 18مليار متر مكعب من المياه فقط.

وأشار إلى أن عملية بناء السد اعتمدت على كونه مقاوم للزلازل، خاصة وأنه موجود في منطقة ضعف الهضاب التي تم البناء عليها وهي الهضاب البازلت الفيضية في إثيوبيا، فضلا عن وجود أثيوبيا في متفرع من الهضاب العربي الإفريقي يمر من نصف أثيوبيا، حيث من المتوقع أن يفصل ما بين 15 إلى 20 % من إفريقيا عن متفرع إثيوبيا الانهدامي، مشيرا إلى أن جزءا سيتحرك نحو البحر الأحمر وإفريقيا ستتحرك إلى الشمال، مما سيؤدي إلى حدوث انهدام أو فاصل خلال ما بين مليون إلى 5 ملايين عام وليس وقتيا، مثلما حدث الانهدام العربي الإفريقي في الماضي.

وشدد على أن قوة الزلازل المتوقع حدوثها في إفريقيا لن يكون كبيرا جدا ويزيد عن 8 درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أنه المتوقع أن تترواح قوتها بين 6 و7 درجات على مقياس ريختر وهي ليست كافية على الإضرار بسد النهضة.

وأوضح أن هناك عاملا ايجابيا وهو قوة بناء سد النهضة، وعامل سلبي وهو وقوع السد في منطقة الانهدام الافريقي المتفرع من كينيا باتجاه إثيوبيا، وهذا المتفرع جزء من البحر الاحمر ولكن هناك جزء موجود في إثيوبيا لم يحدث إلا سوى بعض التصدعات السطحية وبمسافات قليلة جدا عدة سنتيمترات، وعمق 5 كيلو مترات، ولكن انفصال شرق إثيوبيا عن إفريقيا، تحتاج إلى عمق 100 كيلو متروهنا يوجد الخطر، مشيرا إلى أننا في مرحلة انتقالية والأمر يحتاج إلى آلاف السنين.

وأشار إلى أن الزلازل المتوقع حدوثها لا تتجاوز 7 درجات على مقياس ريختر، ولكن لا تؤثر على سد النهضة الذي يعد مقاوم الزلازل مثل السد العالي في مصر، مشيرا إلى أنه لن ينهار ولكن قد يحدث بعض التخلخلات على أطراف السد وحوله، مع الوقت من الممكن أن يكون هناك مخاطر، ولكن الآن لا يوجد مخاطر مطلقا.

المصدر: RT