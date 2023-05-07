"حماس": "مسيرة الأعلام" لا تغيّر الواقع ولا هوية القدس

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، أن تسيير "مسيرة الأعلام" في مدينة القدس "لا يمكن أن يغير من الواقع شيئا أو يقلب الحقائق أو يزيف التاريخ".

وأشار القانوع إلى أن "القدس ستظل عاصمة دولتنا الفلسطينية المنشودة"، مبينا أنه "لا يُمكن أن نسمح للاحتلال الصهيوني بتمرير مخططات التهويد للمسجد الأقصى ومدينة القدس من خلال التقسيم أو ذبح القرابين أو مسيرة الأعلام أو الطقوس التلمودية".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني مستمر في الدفاع عن هوية المسجد الأقصى المبارك".

واختتم قائلا: "شعبنا الفلسطيني ماضٍ في ثورته لإفشال أي محاولة لبسط السيطرة وفرض السيادة الصهيونية على مدينة القدس والمسجد الأقصى".

المصدر: RT