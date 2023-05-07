تونس.. إحباط 20 عملية اجتياز للحدود البحرية بليلة واحدة وإنقاذ المئات

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، الأحد، عن إحباط 20 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، خلال ليلة واحدة، وإنقاذ 805 أشخاص من قبل وحدات إقليمي الحرس البحري بالوسط والساحل.

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وقال المتحدث باسم الحرس الوطني، إنه "خلال ليل الجمعة/ السبت، تمكنت وحدات تابعة لمنطقتي الحرس البحري بصفاقس والمهدية بإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط 19 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة 782 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء".

وأضاف أن "الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل بإقليم الحرس البحري بالساحل، تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وانقاذ 23 مجتازا تونسيا".

كذلك، تمكنت وحدات الحرس الوطني بجهات جبنيانة، بنان، بوغرارة، المهدية، حل الوادي، اللواتة وقرقنة من ضبط 106 أشخاص من بينهم 58 إفريقيا والبقية من الجنسية التونسية، بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة كما تم ضبط معهم مبلغا ماليا من العملة التونسية والأجنبية، وقد أحيلوا للقضاء المختص.

المصدر: RT