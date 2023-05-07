قطر ترحب ببدء المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة

رحبت قطر بالبيان المشترك الصادر عن السعودية والولايات المتحدة حول بدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

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وأعربت وزارة الخارجية في بيان، عن تطلع قطر إلى أن تمهد هذه الخطوة لوقف دائم وشامل للنزاع العسكري والانخراط بعد ذلك في مفاوضات واسعة تشارك فيها كل القوى السياسية السودانية وصولا لاتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا.

كما دعت إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالقتال.

بيان| قطر ترحب ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة#الخارجية_القطريةpic.twitter.com/SSCIUtNUl9 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 6, 2023

فيما يستمر القتال في السودان مع دخول الصراع أسبوعه الرابع، بدأ ممثلو الجيش وقوات الدعم السريع محادثات أولية في جدة السعودية لإنهاء المواجهات المسلحة بناء على مبادرة الرياض وواشنطن.

والمباحثات التي تجرى بشكل غير مباشر بين وفدي الجانبين لن تتطرق حسب مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني السفير دفع الله الحاج، لأي مقترحات لبحث المصالحة مع قوات الدعم السريع التي وصفها بالمتمردة.

وأكد دفع الله الحاج أن أولوية الجيش تكمن في حسم المعركة.

من جانبه رحب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بالمحادثات والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق نار.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية