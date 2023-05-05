سفيرة الإمارات: فرص الاستثمار متاحة في جزيرة التعايش والتسامح والأمن والاستقرار

زارت سفيرة الإمارات بتونس، إيمان أحمد السلامي، جزيرة جربة اليوم الجمعة، حيث التقت معتمد حومة السوق، كما زارت كنيس الغريبة الأقدم في إفريقيا.

وعبرت سفيرة الإمارات عن سعادتها بزيارتها لجزيرة جربة، مشيرة إلى أن جربة تعتبر من بين المناطق التي كانت ترغب في زيارتها منذ مدة.

وقالت إن جربة هي جزيرة الأحلام وعروس الساحل وهي مكان يحمل مبادئ التعايش والتسامح والتعايش السلمي والأمن والاستقرار رغم اختلاف الديانات، مؤكدة أن المبادئ نفسها تحملها دولة الإمارات.

وحول اللقاء الذي جمعها بمعتمد حومة السوق جربة نادر الخميلي، أكدت السلامي أنه اللقاء بحث عن سبل تعزيز العلاقات مع جزيرة جربة وذلك في عديد المجالات، خاصة وأن جربة معروف عنها أنها قبلة السياح فمن المهم على حد قول السفيرة البحث في فرص الاستثمار ودراستها.

وأوضحت أنه يمكن التوصل إلى أرضية مناسبة، معتبرة أن علاقة الإمارات بتونس هي علاقة أخوية وعلاقة تاريخية تعود إلى عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، وهي علاقات متواصلة.

كما زارت سفيرة الإمارات بتونس معبد الغريبة وكان لها لقاء مع رئيس هيئة تنظيم زيارة الغريبة بيريز الطرابلسي الذي رافقها في جولة بين مختلف أركان المعبد.

وكان وزير السياحة الأسبق روني طرابلسي حاضرا في زيارة السفيرة لمعبد الغريبة وتحدث إليها عن جربة وعن روح التسامح والتعايش لدى أهالي الجزيرة، كما قدم لها فكرة حول الطقوس التي تتم خلال زيارة الغريبة.

هذا، وأكدت الدبلوماسية الإماراتية أن زيارتها للغريبة يهدف إلى اكتشاف المكان وخصوصيته واكتشاف التعايش الذي يميز جزيرة جربة.

/ mosaiquefm.net

/ mosaiquefm.net

المصدر: "موزاييك"