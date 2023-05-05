تسبب بأضرار مادية جسيمة.. شاب مغربي يروع بلدتين بإيطاليا قبل اعتقاله

أوقفت الشرطة الإيطالية، يوم الخميس، شابا مغربيا تورط في إضرام النار عمدا في عدد من المواقع المختلفة ببلدتي أوزمانورو ونوفولي بمقاطعة ليتشي في إقليم بوليا جنوب شرق إيطاليا.

وأضرم الشاب (37 سنة) النار بعد منتصف ليلة الخميس في صندوق قمامة من الحجم الكبير قرب فرع بنك، وهو الحريق الذي كان على وشك الانتشار ليبلغ سقف البنك وكاميرا المراقبة الخاصة به، لاسيما أن المبنى محاط بأشجار كثيفة، قبل أن تتدخّل الشرطة وعناصر الإطفاء لإخماده.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه بعد ساعة من الحادث الأول، أُبلغ عن اندلاع نيران في عدد من الدراجات النارية وواجهة مبنى، إلى جانب تكسير زجاج عدد من السيارات ومحل تجاري حاول المتهم الدخول إليه عنوة قبل أن يغادر بعد فشله في ذلك.

ولم يتوقف نشاط المتهم عند هذا الحد، إذ تدخلت الشرطة الإيطالية في حوالي الساعة الثانية صباحا بعد الإبلاغ عن حريق ثالث في سيارة وصندوق قمامة، قبل الإبلاغ في وقت لاحق عن تخريب كاميرا المراقبة تابعة لمؤسسة تجارية وتكسير نوافذ 5 سيارات، وحريقين إضافيين في الساعات الأولى من صباح الخميس، دقائق قبل توقيفه.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشرطة عملت على تمشيط المنطقة بأكملها، قبل أن يتم توقيف المتّهم في حوالي الساعة السادسة صباحا في حالة تلبّس وهو يقذف أشياء غير محددة من شرفة أحد المباني، حيث تم العثور بحوزته على مواد قابلة للاشتعال وقدّاحة وحجر، بينما كان يرتدي قميصا عليه علامات حروق.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الموقوف الذي ظهر بعد الرجوع إلى عدد من كاميرات الشوارع وهو ينفّذ بعض الحوادث المذكورة، علما أنه قد سبق أن ألقي القبض عليه لاقترافه أفعالا إجرامية مماثلة.

المصدر: "هسبريس"