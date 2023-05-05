العراق.. ضبط أكثر من 12 مليون حبة مخدرة (فيديو)

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، ضبط أكثر من 12 مليون حبة مخدرة في العاصمة بغداد، بعملية نوعية خاطفة نفذها جهاز الأمن الوطني في بغداد.

وقال جهاز الأمن الوطني في بيان إنه "استنادا إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بتكثيف الجهود لملاحقة وتفكيك شبكات المتاجرة بالمواد المخدرة، وبعد جهد استخباري مكثف ومراقبة ميدانية مستمرة تمكنت مفارزنا من الإطاحة بإحدى شبكات المتاجرة بالحبوب المخدرة".

وأفاد بأن "العملية نفذت بتكتيك وتنسيق عالي المستوى وبعد استحصال الموافقات القضائية وعلى إثر ذلك تحركت قوة من الجهاز وألقت القبض على أفراد هذه الشبكة واحدا تلو الآخر وبالجرم المشهود بعد أن تم نصب كمائن محكمة لبعضهم وإستدراج ومداهمة الآخرين".

وأضاف البيان: "وقد انتهت العملية بالقبض على 6 متهمين وضبط مخزن للحبوب المخدرة وبداخله أكثر من 12 مليون حبة مخدرة وبما يعادل طنين ونصف في إحدى مناطق شرقي العاصمة".

المصدر: RT