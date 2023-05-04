أمير قطر ورئيس الإمارات يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة.

كما جرى خلال اتصال هاتفي الخميس، تبادل وجهات النظر حيال أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

#رئيس_الدولة و #أمير_قطر يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك على جميع المستويات بين البلدين، ويتبادلان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. #وامhttps://t.co/BZK5ypDmQepic.twitter.com/oYDzhkuydE — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 4, 2023

وفي 5 ديسمبر 2022، زار الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دولة قطر، وهي الزيارة الأولى منذ نهاية الأزمة الخليجية قبل نحو عامين.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات حينها بأن "الزيارة تأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما".

وقال مكتب أمير قطر في ذلك الوقت، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله إلى الدوحة.

المصدر: وكالات