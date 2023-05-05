المغرب.. شهيرات يطلقن حملة رقمية لتغيير قوانين "مجحفة بحق النساء في المملكة"

أطلقت فنانات شهيرات في المغرب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتغيير "قوانين مجحفة إزاء النساء" وتحقيق المساواة بين الجنسين، في سياق نقاش حول إصلاح القانون الجنائي.

والحملة عبارة عن مقاطع فيديو تحكي فيه ثمانية وجوه مألوفة لجمهور التلفزيون والسينما قصص نساء كن ضحايا عنف أو زواج مبكر أو مظالم مرتبطة باللامساواة في الإرث.

وتهدف الحملة إلى "الاستعانة بالحب والإنصات والاحترام الذي تحظى به أولئك المشاهير لدى الجمهور من أجل تغيير شامل للقوانين"، كما أوضحت المخرجة السينمائية صونيا تراب، لوكالة فرانس برس الخميس.

ومن بين المقاطع التي بدأ بثها على موقع إنستغرام، فيديو تتحدث فيه الممثلة بشرى أهريش بلسان شابة تدعى فاطمة قائلة "كان عمري 15 عاما عندما تعرضت لاغتصاب متكرر من عمي وحملت منه.. بدل أن يعرضوني على طبيب ذهبت بي والدتي إلى إحدى السيدات لإجهاض سري".

ويضيف الفيديو الذي حصد أكثر من 150 ألف مشاهدة، "بعدما تقدمنا بشكوى أدين الجاني بالحبس عامين لكنه لم يقض منها سوى ستة أشهر.. دمرتني هذه الحادثة وتمنيت الموت".

المصدر: أ ف ب