تبون يجدد التأكيد على دعم وحدة ليبيا وتطوير علاقات التعاون بين البلدين

استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وبحثا تطوير التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأزمة السودانية.

وجدد الرئيس الجزائري التأكيد على دعم بلاده لاستقرار ليبيا، متعهدا مواصلة دعم وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، بحسب ما أعلنته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

وبحث الجانبان أيضا سبل التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك على عدة أصعدة وأخر مستجدات الأزمة السودانية.

بدورها ثمنت السيدة الوزيرة موقف الجزائر المحوري والإيجابي في القضية الليبية التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين.

وغردت المنقوش عبر حسابها على "تويتر" قائلة: «التقيت رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون بالعاصمة الجزائرية، خلال زيارة عمل رسمية لتوحيد مواقف بلدينا إزاء التطورات في السودان، جدد الرئيس دعم الأشقاء بالجزائر استقرار ليبيا، ومواصلتهم دعم وتطوير علاقات التعاون التاريخية بين البلدين بما يخدم شعبينا الشقيقين".

التقيت بفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون.بالعاصمة الجزائرية، خلال زيارة عمل رسمية لتوحيد مواقف بلدينا إزاء التطورات في السودان، جدد الرئيس دعم الأشقاء بالجزائر استقرار ليبيا، ومواصلتهم دعم وتطوير علاقات التعاون التاريخية بين البلدين بما يخدم شعبينا الشقيقين. pic.twitter.com/61vam7bxZC — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) May 4, 2023

وذكرت بوابة "الوسط" الليبية أن جلسة العمل الموسعة التي أجراها المسؤولون الليبيون والجزائريون اليوم، تركزت على ملفات إدارة المياه وفتح الحدود البرية واستئناف الرحلات الجوية والبحرية، وتنسيق المواقف في القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في السودان.

عقدتُ خلال زيارتي #الجزائر رفقة وزير المواصلات والوفد الحكومي الذي رافقنا،اجتماعاً مثمراً مع معالي وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ناقشنا التطورات في السودان. وإجراءات عودة الطيران بين البلدين.واستعراض الآلية المشتركة حول التعاون في ملف المياه التي ستعقُد اجتماعهاالأول في طرابلس. pic.twitter.com/ukpfyrJHT5 — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) May 4, 2023

وكانت المنقوش قد أدت الاربعاء زيارة إلى تونس حيث التقت الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقالت المنقوش حينها على "تويتر" "التقيت بالعاصمة التونسية فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.. ناقش اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، وأكدنا موقف بلدينا الموحد الداعم لوقف إطلاق النار".

وأضافت أن حكومتي ليبيا وتونس تواصلان تطوير التعاون بينهما في شتى المجالات التي تعود بالخير على كافة أبناء البلدين.

التقيت اليوم بالعاصمة التونسية فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد. ناقش اللقاء تطورات الأوضاع في السودان الشقيق، وأكدنا موقف بلدينا الموحد الداعم لوقف إطلاق النار. وأن تواصل حكومتي ليبيا وتونس تطوير التعاون بينهما في شتى المجالات التي تعود بالخير على كافة أبناء البلدين. pic.twitter.com/kPMQ1yviMS — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) May 3, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية