ارتفاع عدد ضحايا حادث الوادي الجديد المروع في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ارتفاع ضحايا الحادث على طريق الوادي الجديد المروع، ليصل إلى 46 شخصا بينهم 17 قتيلا و29 مصابا.

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وأشارت الوزارة في بيان، إلى الدفع بـ26 سيارة إسعاف، لنجدة مصابي الحادث التصادم، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط.

ويتابع خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم الرعاية الطبية لمصابي الحادث، موجها برفع حالة الاستعداد في مستشفيات أسيوط والمحافظات المجاورة، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات لتقديم أفضل خدمة للمصابين.

وقررت السلطات المصرية وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق الداخلة / الخارجة /أسيوط، من الساعة 8 مساء وحتى 7 صباحا، اعتبارا من اليوم الخميس، إثر الحادث المروع الذي شهدته المحافظة.

ووقع الحادث بمنطقة النقب بطريق الخارجة-أسيوط في الوادي الجديد، حيث كانت الحافلة متجهة إلى القاهرة.

المصدر: RT