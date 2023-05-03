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السفير السعودي: لا نرتضي الفراغ الرئاسي المستمر الذي يهدد استقرار الشعب اللبناني ووحدته

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السفير السعودي: لا نرتضي الفراغ الرئاسي المستمر الذي يهدد استقرار الشعب اللبناني ووحدته
AFP
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أكد السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري أن الرياض لا ترتضي الفراغ الرئاسي المستمر الذي يهدد استقرار الشعب اللبناني ووحدته.

وبعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري، جدد سفيرالمملكة وليد بن عبدالله بخاري التأكيد على أن "الموقف السعودي يشدد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية كونه قادرا على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق".

وأضاف بخاري: "لا نرتضي الفراغ الرئاسي المستمر الذي يهدد استقرار الشعب اللبناني ووحدته".

كما زار السفير بخاري مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، في مقر دار الفتوى، حيث علق على الزيارة في "تويتر": "اللقاء مناسبة استعرضا خلالها آخر المستجدات على الساحة اللبنانية خاصة الاستحقاق الرئاسي وأهمية إنجازه، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: "عكاظ" + RT

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