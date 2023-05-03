لواء سوداني يحرر نفسه من أسر "الدعم السريع" (صور)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية عن تحرير أحد عناصرها نفسه من أسر قوات الدعم السريع.

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وقال الجيش السوداني في بيان له على "فيسبوك" اليوم الأربعاء إن: "اللواء الركن متقاعد أحمد عبد الرحيم شكرت الله يحرر نفسه اليوم من أسر المتمردين في معسكر طيبة أثناء هروبهم بسبب قصفه بالقوات الجوية".

وتشهد الخرطوم اشتباكات متقطعه بالأسلحه الثقيلة والمتوسطة بين عناصر القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وأفاد مراسلنا بأن الطائرات الحربية للجيش السوداني، نفذت منذ ساعات الفجر الأولى لليوم الأربعاء، عدة طلعات فوق العاصمة.

وقال إن سماء الخرطوم تشهد حركة مكثفة للطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني، فيما تحاول المضادات الأرضية التابعة للدعم السريع التصدي له.

ومنذ 15 أبريل الماضي، تشهد ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

المصدر: RT