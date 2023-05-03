صحيفة سورية تكشف موعد افتتاح السفارة السعودية في دمشق

قالت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر إعلامية في الرياض، إن وفدا فنيا من وزارة الخارجية السورية قام مؤخرا بزيارة موقع السفارة السورية بالرياض تمهيدا لافتتاحها.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، إن افتتاح القنصليات وتعيين دبلوماسيين قد يحصل نهاية شهر مايو الحالي أو مطلع شهر حزيران القادم.

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وأضافت المصادرللصحيفة أنه بعد الاطلاع تبين أن واقع السفارة بعد أكثر من عشرة أعوام من الإغلاق سيئ للغاية ويحتاج إلى ترميم في عملية قد تستغرق أشهرا، و"نظرا للاستعجال الحالي لعودة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين سورية والمملكة العربية السعودية، قد تضطر سورية لاستئجار مبنى مؤقت إلى حين الانتهاء من أعمال الترميم التي تحتاج إلى أشهر".

وحط وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله في دمشق في الثامن عشر من أبريل الفائت، بعد غياب سعودي رسمي عنها استمر نحو 12 عاما، حيث استقبله الرئيس بشار الأسد في قصر الشعب وبحث معه العلاقات بين البلدين وملفات أخرى سياسية، عربية ودولية.

ونقل ابن فرحان للرئيس الأسد تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتمنياتهما للشعب السوري بالمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم.

المصدر: الوطن