رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان

دان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب محتوياته والاستيلاء على بعض الممتلكات.

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ودعا العسومي، اليوم الأربعاء، إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير التأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية الموجودة في السودان، والتي تقوم بدورها في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وجدد رئيس البرلمان العربي مطالبته بالوقف الفوري لإطلاق النار في السودان والعودة إلي المسار السياسي لحل الأزمة الراهنة.

ومنذ 15 أبريل الماضي، تشهد ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

المصدر: RT