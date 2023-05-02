"سانا": وصول 191 مواطنا سوريا بينهم 21 طفلا خلال عملية إجلاء من السودان

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن وصول 191 شخصا بينهم 21 طفلا ممن تم إجلاؤهم من أبناء الجالية السورية في السودان على متن طائرة أجنحة الشام.

وأكدت وزارة الخارجية السورية، في وقت سابق، أنها تتابع باهتمام شديد أوضاع السوريين المقيمين في السودان، وتتمنى لهم وللشعب السوداني الشقيق الأمن والسلامة.

ووجهت دمشق الشكر للدول العربية الشقيقة على جهودها الإنسانية المثمرة، كما تتوجه بالشكر لروسيا الصديقة لمساعدتها القيّمة.

كما أجْلت السفارة الفلسطينية بالخرطوم، في وقت سابق، الطلابَ والمواطنين من المدن السودانية، ووصل إلى معبر رفح البري 116 طالبا بعد رحلة طويلة كانت محفوفة بالمخاطر دامت 5 أيام.

وأفادت الخارجية الروسية، في وقت سابق، بوصول أكثر من 200 شخص من مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة ومواطنين من أوكرانيا، إلى مطار موسكو دون وقوع حوادث عقب إجلائهم من الخرطوم.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إجلاء موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية والمكاتب التمثيلية لوزارة الدفاع الروسية وعائلاتهم، ورعايا دول رابطة الدول المستقلة والدول الصديقة من السودان.

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المصدر: سانا + RT