الخارجية اللبنانية: نثمن الدور المحوري للسعودية في تثبيت الهدنة اليمنية

قالت وزارة الخارجية اللبنانية إنها تثمن دون السعودية "المحوري" في تثبيت الهدنة اليمنية، وتدعم معاونتها للجهود الأممية الهادفة للوصول الى حل سياسي شامل.

وقالت الوزارة في بيان: "تثمن وزارة الخارجية والمغتربين دور المملكة العربية السعودية المحوري في تثبيت الهدنة اليمنية، ووقف إطلاق النار، ودعم عملية تبادل الأسرى".

وأضاف: "كذلك تدعم وتقدر الوزارة المساعي السعودية المستمرة ومعاونة المملكة للجهود الأممية الهادفة للوصول الى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية، من خلال الحوار بين كل المكونات اليمنية بما يحقق الاستقرار، ويضمن وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه، ويحقق تطلعات الأخوة اليمنيين وطموحاتهم المشروعة بالتنمية والرخاء والسلام".

المصدر: LBCI