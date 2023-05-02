"ممتلكات بـ40 مليون جنيه".. السلطات المصرية تكشف تفاصيل احتيال صاحب منصة "فيجور" على المواطنين

أعلنت الداخلية المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل 40 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي بمجال تلقي الأموال من المواطنين عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وبينت التحريات أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، من خلال شراء الوحدات السكنية وتأسيس شركات وشراء السيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه.

وبخصوص تفاصيل القبض على صاحب منصة "فيجور"، فقد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومحبوس على ذمة قضية الاستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية من خلال تطبيق "فيجور الإلكتروني بزعم استثمارها لهم فى مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والاكسسوارات مقابل أرباح شهرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على أموال المواطنين عبر إحدى المنصات الإلكترونية بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم مقابل أرباح.

المصدر: "القاهرة 24"