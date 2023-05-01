"سانا": وصول طائرة إماراتية إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل 8 أطنان مساعدات إغاثية لمتضرري الزلزال

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين، بوصول طائرة إماراتية إلى مطار اللاذقية الدولي، تحمل 8 أطنان مساعدات إغاثية لمتضرري الزلزال.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده لن تنسى موقف الإمارات معها خلال الحرب، والذي استمر بأخوية ولهفة أثناء كارثة الزلزال.

وقال الرئيس بشار الأسد إثر زيارة له إلى الإمارات ولقائه برئيسها الشيخ محمد بن زايد في مارس الماضي: "نقلت شكر الشعب السوري على دعم الإمارات الكبير والمستمر، حيث لم تنقل الطائرات الإماراتية المساعدات العاجلة فقط، بل نقلت عميق الإحساس تجاه الشعب السوري والتضامن معه في محنته".

وضرب زلزالان مدمران شمال سوريا والجنوب التركي في السادس من فبراير الماضي، أسفر عنهما آلاف الضحايا في كلا البلدين ودمار هائل في الوحدات السكنية والبنى التحتية.

المصدر: RT + "سانا"