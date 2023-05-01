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بعد حل مجلس الأمة الكويتي.. مرزوق الغانم يعلن ترشحه للانتخابات

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بعد حل مجلس الأمة الكويتي.. مرزوق الغانم يعلن ترشحه للانتخابات
AP
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أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم اليوم الاثنين، ترشحه للانتخابات في الدائرة الثانية.

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"كونا": صدور مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي

وأوضح مرزوق الغانم قائلا: "بعد التوكل على الله الذي هو حسبي، وتجسيدا لمبدأ العودة إلى الأمة لتقول كلمتها كما طالبت بذلك مرارا، أعلن عن ترشحي للانتخابات عن الدائرة الثانية، سائلا المولى عز و جل التوفيق والسداد".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بصدور مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي.

المصدر: "الأنباء" الكويتية

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