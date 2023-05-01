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استئناف اجتماعات مجلس الجامعة العربية لبحث أزمة السودان

أخبار العالم العربي

استئناف اجتماعات مجلس الجامعة العربية لبحث أزمة السودان
Legion-Media
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صرح مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية أن مجلس الجامعة اجتمع اليوم الاثنين على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة مصر، وذلك في سياق مواصلة متابعته لتطورات الأوضاع في جمهورية السودان.

وأوضح المصدر أن اجتماع مجلس الجامعة انعقد في وقت متزامن مع انعقاد دورة طارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة دولة قطر، ودورة طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية للتعاطي العربي الشامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب السوداني.

وأضاف المصدر أنه من المنتظر ان يستأنف مجلس الجامعة  جلسته يوم الثلاثاء لاستكمال استعراضه للتطورات الجارية في السودان وتنسيق الجهد العربي للتعامل الشامل مع الأزمة.

المصدر RT

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