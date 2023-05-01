مصر.. توقيف رجل أعمال أمريكي في مطار القاهرة

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على رجل أعمال أمريكي الجنسية من أصل مصري، أثناء وصوله مطار القاهرة قادما من باريس.

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وتم القبض على رجل الأعمال بعد العثور بحوزته على كيسي بلاستيك بداخلهما نبات يشتبه أن يكون من نبات الماريجوانا المخدر.

وضُبط رجل الأعمال بحوزته كيسي بلاستيك بداخلهما نبات يشتبه أن يكون من نبات الماريجوانا المخدر يزنان حوالي 40 غراما، فضلا عن 16 أمبولا خاصة بالسجائر الإلكترونية بداخلها مادة يشتبه أن تكون من زيت الماريجوانا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واصطحاب المذكور إلى نيابة النزهة الجُزئية، وجار استجوابه بشأن المضبوطات.

المصدر: القاهرة 24