كامل الوزير: الأسطول البحري المصري بدأ يتآكل وسنعيد تأهيله من جديد!

قال وزير النقل في مصر الفريق كامل الوزير إن الأسطول البحري المصري بدأ يتآكل، مؤكدا أن الوزارة تسير في طريق تأهيله إلى ريادته.

وأشار كامل الوزير إلى أن الوزارة تحاول إعادة الأسطول البحري المصري التجاري لسابق عهدة قبل 25 عاما، لافتا إلى أن الأسطول التجاري المصري كان أفضل بكثير في ذلك الوقت ولكن إهماله تردى به إلى هذا الوضع.

وبين الوزير أن شركة القاهرة للعبارات ذات موارد محدودة للغاية، لذلك كان لابد من دعم أسطولها بهذه السفن.

تصريحات الوزير جاءت على هامش توقيع عقود بناء عدد 2 سفينة تجارية متعددة الأغراض لصالح وزارة النقل وذلك بالتعاون مع الجانب الكوري الجنوبي، بحضور رئيس قطاع النقل البحري ورئيس هيئة موانىء البحر الأحمر ورئيس شركة القاهرة للعبارات وقيادات شركة ترسانة ديسون "dae sun" الكورية الجنوبية، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المصدر: "صدى البلد"