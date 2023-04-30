قمة مصرية يابانية تجمع السيسي بكيشيدا في القاهرة

يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، قمة ثنائية في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة.

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وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن رئيس الوزراء الياباني يزور مصر لمدة 3 أيام لتكون وجهته الأولى في مستهل جولته الإفريقية.

وستتناول المباحثات المصرية اليايانية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.

المصدر: RT