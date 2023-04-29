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وزير مصري يكشف حجم احتياطي البلاد الاستراتيجي من السلع الأساسية والقمح

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وزير مصري يكشف حجم احتياطي البلاد الاستراتيجي من السلع الأساسية والقمح
Globallookpress
مزارعون ينظفون البصل المحصود حديثا في أحد حقول الفيوم - مصر
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أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي أن "الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة أشهر"، مبينا أن احتياطي مادة القمح يكفي 2.6 شهر حتى 5 يوليو المقبل.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إلى استمرار عمليات الاستيراد بالتوازي مع توريد القمح المحلي مبينا أنه حقّق حتى الآن معدلات توريد عالية مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ حتى الآن نحو 365 ألفا و740 طنا مقارنة بنحو 140 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح المصيلحي أن إجمالي المساحات المزروعة بالقمح بلغ خلال العام الحالي 3.2 مليون فدان، لافتا إلى أن متوسط إنتاجية الفدان تبلغ 18 أردبا بما يمثل نحو 2.7 طن.

وفي سياق متصل، أكد أن دور الوزارة هو الحفاظ على الاتزان العام في السوق، لافتا إلى قيام الوزارة باستيراد ذرة صفراء بنحو 110 آلاف طن ذرة.

كما تطرق المصيلحي إلى قيام الوزارة باستيراد الدواجن المجمدة بنحو 25 ألف طن وتوريدها وطرحها بالمنافذ منذ شهر رمضان.

المصدر: الشروق

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