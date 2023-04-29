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قوات الدعم السريع تعلن "إسقاط طائرة حربية" تابعة للجيش السوداني

أخبار العالم العربي

قوات الدعم السريع تعلن
AFP
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أعلنت قوات الدعم السريع بأم درمان في السودان اليوم السبت، أنها تمكنت من إسقاط طائرة حربية طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني.

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وفي بيان لها، قالت قوات الدعم السريع: "تمكنت قوات الدعم السريع بأم درمان اليوم، من إسقاط طائرة حربية طراز ميغ تتبع للقوات الانقلابية".

وأضاف البيان: "استمرت القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة وفلول النظام البائد المتطرفة في خرق الهدنة الإنسانية المعلنة بسبب تعدد مراكز اتخاذ القرار داخل القوات الانقلابية".

وتابع: "تصدت قواتنا بمعسكر الصالحة إلى هجوم من قوات الانقلابيين في تعد سافر على شروط الهدنة".

المصدر: RT

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