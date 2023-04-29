قوات الدعم السريع تعلن "إسقاط طائرة حربية" تابعة للجيش السوداني

أعلنت قوات الدعم السريع بأم درمان في السودان اليوم السبت، أنها تمكنت من إسقاط طائرة حربية طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني.

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وفي بيان لها، قالت قوات الدعم السريع: "تمكنت قوات الدعم السريع بأم درمان اليوم، من إسقاط طائرة حربية طراز ميغ تتبع للقوات الانقلابية".

وأضاف البيان: "استمرت القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة وفلول النظام البائد المتطرفة في خرق الهدنة الإنسانية المعلنة بسبب تعدد مراكز اتخاذ القرار داخل القوات الانقلابية".

وتابع: "تصدت قواتنا بمعسكر الصالحة إلى هجوم من قوات الانقلابيين في تعد سافر على شروط الهدنة".





المصدر: RT