بيان عسكري للجيش السوري إثر الاستهداف الإسرائيلي الأخير لمدينة حمص

كشف مصدر عسكري سوري، فجر السبت، تفاصيل العدوان الإسرائيلي الأخير على محيط مدينة حمص.



ونقلت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري عن المصدر العسكري قوله إنه "في حوالي الساعة 00:50 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

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وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".

فيديو يوثق العدوان "الصهيو.ني" على #حمص قبل قليل. pic.twitter.com/XhkXVwd7YB — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) April 28, 2023

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أفادت بأن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم السبت لأهداف معادية في سماء حمص.

المصدر: RT