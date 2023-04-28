الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استشهاد الفتى مصطفى عامر صباح (16 عاما) برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة تقوع، جنوب شرق مدينة بيت لحم.

وأوردت الوزارة في منشور عبر "فيسبوك" أن "الشهيد هو الطفل مصطفى عامر صباح (16 عاما) واستشهد برصاص الاحتلال"، دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت مصادر محلية أن الطفل أصيب برصاصة في صدره نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.

فيديو| اللحظات الأولى لإصابة الفتى مصطفى عامر صباح برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في خربة تقوع الأثرية جنوب شرق بيت لحم وأعلن عن ارتقائه. pic.twitter.com/Xx7Kk4wS64 — حسن🇵🇸فِـلَسْـ𓂆ـطِين🇸🇾 (@Hasen58523668) April 28, 2023

وأضافت مصادر أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات متفرقة عقب تظاهرات أسبوعية في عدد من قرى وبلدات الضفة الغربية لمناهضة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

وفي وسط الضفة، أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، أن 5 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في قرية المغير، شمال شرقي رام الله.

وأضافت أن مستوطنين هاجموا أراضي الفلسطينيين من المدخل الشرقي للقرية، وقاموا بتكسير عدد من أشجار الزيتون المعمرة، بحماية الجنود الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي شمالي الضفة، قالت "وفا" إن فلسطينيين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، جراء قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرقي نابلس.

بدوره، أفاد منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم شرقي قلقيلية مراد شتيوي، في بيان، بأن 4 فلسطينيين بينهم صحافي، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

المصدر: وكالات