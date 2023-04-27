تفاصيل صادمة بعد ظهور اليخت المختفي على متنه 3 روس ومصريان

وصل يخت مفقود على متنه ثلاثة روس ومصريان إلى جيبوتي، اليوم الخميس، بعد فقدانه لأيام عقب هجوم مسلح قبالة ساحل اليمن.

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وأخبر دميتري تشوغيفسكي، مالك اليخت، الأسوشيتدبرس بأن اليخت وصل إلى جيبوتي بعد احتجازه من قبل السلطات قبالة ساحل إرتيريا المجاورة لعدة أيام.

وأضاف أن ثقوبا من جراء إطلاق رصاص ظهرت على اليخت بعد هجوم تعرض له قبالة اليمن أثارت شكوك السلطات الإرتيرية.

وتشارك تشوغيفسكي صورا لليخت الذي يطلق عليه اسم "30 مينتس" ويرسو في جيبوتي.

ولم ترد سلطات ملاحية محلية وسفارة إرتيريا في واشنطن على طلبات التعقيب حتى اللحظة.

كان تشوغيفسكي والسفارة الروسية لدى السعودية أبلغا في بداية الأسبوع عن اختفاء اليخت. ولم يتضح بعد من هاجمه.

وقالت السفارة الروسية لدى السعودية يوم الأحد إن ثلاثة من المواطنين الروس كانوا على متن اليخت وإنها تواصل العمل مع السلطات السعودية وعملية البحث جارية.

وقال الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية ومقره البحرين إنه يحقق في الأمر، لكنه لم يتلق نداء استغاثة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابعة للبحرية الملكية والتي تراقب الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، لرويترز إنها ما زالت تحقق في الأمر.

المصدر: وكالات