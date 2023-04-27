 
مباشر

عبد اللهيان: أمن لبنان من أمن المنطقة وإيران

أخبار العالم العربي

عبد اللهيان: أمن لبنان من أمن المنطقة وإيران
Globallookpress Iranian Presidency
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v7cp

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لدى وصوله إلى بيروت اليوم الأربعاء، أن أمن لبنان من أمن إيران والمنطقة.

وقال عبد اللهيان: "نظرا للوضع الجديد والظروف الإيجابية والبناءة في المنطقة، إننا نعتبر أمن ورخاء وتقدم لبنان، من أمن ورخاء وازدهار المنطقة وإيران".

إقرأ المزيد
أمير عبداللهيان: نرحب بأي مبادرة تؤدي إلى رفع الحصار عن اليمن
أمير عبداللهيان: نرحب بأي مبادرة تؤدي إلى رفع الحصار عن اليمن

ووصف التطورات الإقليمية خلال الأسابيع الاخيرة، بأنها مفيدة للمنطقة برمتها والعالم الإسلامي بما في ذلك لبنان.

وأضاف: "لدينا اقتراحات وابتكارات بهدف تحسين الوضع في لبنان، حيث سنقوم بالتشاور حولها اليوم وغدا مع كبار المسؤولين في بلد لبنان الصديق والشقيق".

المصدر: إرنا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا