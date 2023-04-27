عبد اللهيان: أمن لبنان من أمن المنطقة وإيران

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لدى وصوله إلى بيروت اليوم الأربعاء، أن أمن لبنان من أمن إيران والمنطقة.

وقال عبد اللهيان: "نظرا للوضع الجديد والظروف الإيجابية والبناءة في المنطقة، إننا نعتبر أمن ورخاء وتقدم لبنان، من أمن ورخاء وازدهار المنطقة وإيران".

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ووصف التطورات الإقليمية خلال الأسابيع الاخيرة، بأنها مفيدة للمنطقة برمتها والعالم الإسلامي بما في ذلك لبنان.

وأضاف: "لدينا اقتراحات وابتكارات بهدف تحسين الوضع في لبنان، حيث سنقوم بالتشاور حولها اليوم وغدا مع كبار المسؤولين في بلد لبنان الصديق والشقيق".

المصدر: إرنا