تونس.. ملف الفوسفات على طاولة مجلس الأمن القومي (فيديو)

أشرف الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الأربعاء بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي الذي خصّص للنظر في ملف إنتاج الفوسفات.

وتم خلال هذا الاجتماع استعراض جملة من الحلول التي من شأنها أن تعيد إنتاج الفسفاط إلى المستويات التي كان عليها بل وأكثر من ذلك.

وتطرق الرئيس مطوّلا إلى الحلول التي يجب اتخاذها، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لهذا القطاع الحيوي.

كما تعرّض الاجتماع إلى مسألة نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية وإلى الفساد الذي عرفته صفقة شراء العربات التي قيل بعد أن تم اقتناؤها إنها لا يمكن استغلالها على السكة الحديدية الموجودة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وتناول الاجتماع أيضا موضوع تحويل مادة الفوسفوجيبس واستغلالها وفق ما أثبتته دراسات، فضلا عن مسألة مغاسل الفسفاط وضرورة اللجوء إلى مد أنبوب إلى الحوض المنجمي بعد تحلية مياه البحر.

وحيا الرئيس بالمناسبة أهالي قفصة وذكر بنضالاتهم الطويلة وخاصة منها تلك سنة 2008.

المصدر: RT