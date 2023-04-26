العليمي يطلع السيسي على مستجدات المشهد اليمني والجهود المبذولة للتسوية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء بالقاهرة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، وبحث الجانبان المشهد اليمني والجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، بأن السيسي اطلع على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية.

وأكد السيسي قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والموقف المصري الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية، وتشجيع كافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام، بما يحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية.

من جهته، أكد تقدير اليمن للموقف المصري الثابت الداعم للشعب اليمني، والمساند لجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التي تشهدها.

المصدر: RT