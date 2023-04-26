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الصحة العالمية تتوقع مزيدا من الوفيات في السودان

أخبار العالم العربي

الصحة العالمية تتوقع مزيدا من الوفيات في السودان
AFP
منظمة الصحة العالمية
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أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة تتوقع المزيد من الوفيات في السودان بسبب تفشي الأمراض ونقص الخدمات الضرورية في ظل القتال هناك.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس "بالإضافة إلى الوفيات والإصابات الناجمة عن النزاع نفسه، تتوقع منظمة الصحة العالمية المزيد من الوفيات بسبب تفشي الأمراض ونقص الغذاء والمياه وتعطل الخدمات الصحية الضرورية بما في ذلك التطعيم".

وأوضح أن 16 بالمئة فقط من المرافق الصحية تعمل في العاصمة السودانية.

المصدر: وكالات

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