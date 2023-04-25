الإمارات تعزّي مصر في مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطوم

أعربت الإمارات عن تعازيها الصادقة لمصر في مساعد الملحق الإداري في سفارة القاهرة لدى الخرطوم، وأكدت تضامنها مع مصر.

إقرأ المزيد

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدما في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني في السودان.

وأكدت الخارجية التزامها بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت مساء الاثنين مقتل الدبلوماسي محمد حسين محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالخرطوم.

وأفادت بأن الغراوي لقي مصرعه خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية + وكالات